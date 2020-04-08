Москва, , 15:23 — REGNUM Сотрудники полиции задержали двух граждан ближнего зарубежья, обвиняемых в вымогательстве 500 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В пресс-службе рассказали, что в полицию поступило заявление от 38-летнего жителя столицы. По его словам, когда он находился около дома, когда подъехала машина, из которой вышли двое незнакомых мужчин и, пригрозив расправой, запихнули его в машину. Жертву увезли из города и угрожали ножом, требуя выплатить им 500 тысяч рублей. Мужчина пообещал перевести деньги после возвращения домой, после чего его отпустили.

Также сообщение об инциденте поступило от одного из очевидцев происшествия, который увидел из окна драку, в которой одного из участников посадили в машину и увезли.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала двух мужчин, выходцев из ближнего зарубежья, в возрасте 30 и 32 лет.

Им предъявлены обвинения по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ («Вымогательство»).