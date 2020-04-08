Екатеринбург, , 15:21 — REGNUM В Екатеринбурге суд продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Мера пресечения продлена до 12 июля 2020 года включительно. На обжалование постановления суда у сторон есть трое суток», — уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября 2019 года после того, как отравилась продавать свой автомобиль «Ауди», чтобы выплатить ипотеку. Она была объявлена в розыск. Её поисками занимались сотрудники правоохранительных органов и волонтёры поисковых отрядов.

Спустя несколько дней было найдено её тело. По данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве. Вскоре сыщикам удалось выйти на след злоумышленников. Ими оказались трое местных жителей: два мужчины и женщина. Им предъявили обвинения, и суд отправил их под арест в СИЗО.

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Отметим, что преступление вызвало широкий резонанс в СМИ.

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