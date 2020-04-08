Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM Появились фотографии с места пожара, вспыхнувшего на территории дачного посёлка «Исток» в Ростове-на-Дону, передаёт ИА REGNUM.

Развёрнут оперативный штаб по ликвидации пожара ГУ МЧС РФ по Ростовской области

По последней информации, возгорание сухой растительной ликвидировано на площади 80 кв. метров. Однако огонь успел затронуть три строения — хозпостройку, двухэтажный дом из сруба и строящийся кирпичный дом.

Пожар удалось локализовать на площади 200 кв. метров. На месте продолжают работать спасатели. Развёрнут оперативный штаб по ликвидации возгорания.

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