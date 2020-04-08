Ростов-на-Дону, 8 апреля 2020, 15:20 — REGNUM Появились фотографии с места пожара, вспыхнувшего на территории дачного посёлка «Исток» в Ростове-на-Дону, передаёт ИА REGNUM.
По последней информации, возгорание сухой растительной ликвидировано на площади 80 кв. метров. Однако огонь успел затронуть три строения — хозпостройку, двухэтажный дом из сруба и строящийся кирпичный дом.
Пожар удалось локализовать на площади 200 кв. метров. На месте продолжают работать спасатели. Развёрнут оперативный штаб по ликвидации возгорания.
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