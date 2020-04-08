Ростов-на-Дону, 8 апреля 2020, 15:20 — REGNUM Появились фотографии с места пожара, вспыхнувшего на территории дачного посёлка «Исток» в Ростове-на-Дону, передаёт ИА REGNUM.

Развёрнут оперативный штаб по ликвидации пожара
Развёрнут оперативный штаб по ликвидации пожара
ГУ МЧС РФ по Ростовской области
В дачном посёлке загорелась сухая трава
ГУ МЧС РФ по Ростовской области
К тушению пожара привлечено около 70 человек
ГУ МЧС РФ по Ростовской области
Ландшафтный пожар потушен
ГУ МЧС РФ по Ростовской области
На месте работают 20 единиц техники
ГУ МЧС РФ по Ростовской области
На месте работают спасатели
ГУ МЧС РФ по Ростовской области
На месте работают спасатели
ГУ МЧС РФ по Ростовской области
Огонь перекинулся на строения
ГУ МЧС РФ по Ростовской области
Огонь повредил дом из сруба
ГУ МЧС РФ по Ростовской области

По последней информации, возгорание сухой растительной ликвидировано на площади 80 кв. метров. Однако огонь успел затронуть три строения — хозпостройку, двухэтажный дом из сруба и строящийся кирпичный дом.

Пожар в Ростове-на-Дону
ГУ МЧС РФ по Ростовской области
Пожар в дачном посёлке «Исток»
ГУ МЧС РФ по Ростовской области
Пожар локализован
ГУ МЧС РФ по Ростовской области
Развёрнут оперативный штаб по ликвидации пожара
ГУ МЧС РФ по Ростовской области
Сообщение о пожаре поступило в 12:37 мск
ГУ МЧС РФ по Ростовской области
Территория огорожена
ГУ МЧС РФ по Ростовской области
Фото с места происшествия
ГУ МЧС РФ по Ростовской области

Пожар удалось локализовать на площади 200 кв. метров. На месте продолжают работать спасатели. Развёрнут оперативный штаб по ликвидации возгорания.

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