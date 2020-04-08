Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM Травяной пожар, вспыхнувший на территории дачного товарищества «Исток» в Ростове-на-Дону, затронул три строения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 8 апреля.

В настоящее время возгорание сухой травы ликвидировано на площади 80 кв. метров. Однако огонь распространился на хозяйственную постройку, двухэтажный дом из сруба, а также строящийся кирпичный дом. Пожар локализован на площади 200 кв. метров.

В результате происшествия никто не пострадал. К тушению огня привлечено 68 человек и 20 единиц техники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону на территории дачного товарищества вспыхнул пожар