Ульяновск, , 14:48 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту хищения у участников долевого строительства более 98 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, два застройщика привлекли для строительства ряда многоквартирных домов в микрорайоне Запад-1 более 1 млрд рублей, при этом по истечении сроков договоров жильё дольщикам предоставлено не было.

Правоохранители полагают, что часть средств могла быть потрачена на другие цели — в частности, на погашение кредитов, приобретение дорогой иномарки, оплату неустоек и штрафов.

Ущерб, причинённый участникам долевого строительства, надзорным ведомством оценён в сумму более 98 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества в особо крупном размере»).

По данным властей Ульяновской области, в 2019 году в регионе было сдано восемь проблемных домов, жильё получили 844 дольщика. В настоящее время в регионе насчитывается 25 проблемных домов, решается вопрос о финансировании семи объектов, застройщики которых признаны банкротами. В настоящее время к сдаче готовятся четыре жилых многоквартирных дома.