Диярбакыр, Турция, , 14:51 — REGNUM В результате взрыва фугаса в турецкой провинции Диярбакыр погибли по меньшей мере пять человек, об этом 8 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, взрыв произошел в 6:30 утра по местному времени, жертвы подорвались на фугасе, когда ехали на своем транспортном средстве в городе Гулец.

Ответственность за нападение пока не взяла ни одна преступная группировка, тем не менее официальные лица в комментарии журналистам агентства поспешили обвинить Рабочую партию Курдистана.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом. На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Турции «нейтрализовали» двух членов РПК в Ираке