Нью-Йорк, США, , 14:42 — REGNUM Видеозапись эпизода, в котором прохожий сильно бьет полицейского и убегает, опубликовала Полицейская благотворительная ассоциация города Нью-Йорка на странице в Twitter.

За считанные часы видео набрало около 86 тысяч просмотров.

На записи двое полицейских склонились над задержанным, который лежит на асфальте. В этот момент один из прохожих напал на сотрудника полиции, несколько раз сильно ударив его по голове. Нападавший бросился бежать и скрылся в одном из баров, где его и задержали.

В комментариях к видео пользователи винят в происходящем Демократическую партию, которая ведет «ненавистиническую риторику» и хочет, «чтобы на улицах было еще больше животных».