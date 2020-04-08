Тюмень, , 14:13 — REGNUM В Тюмени за время урагана единым центром оперативного реагирования зафиксировано 126 инцидентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Были зарегистрированы 12 случаев падения деревьев, 67 — обрыва проводов, 20 — срывов элементов кровель многоквартирных домов. По ул. Чернышевского, 2а, корп. 3 порывом ветра повредило кладку балкона на 9-м этаже. В городе выпала полуторамесячная норма осадков.

За ночь с улиц и дорог областной столицы было вывезено более 7 тысяч кубометров снега, восстановлено восемь автобусных павильонов, 34 дорожных знака, два светофора. Повреждения в многоквартирных домах устраняют управляющие компании.

В мэрии Тюмени сообщили, что последствия урагана планируется полностью устранить до вечера 10 апреля.