Уфа, , 14:17 — REGNUM Работника «Чишминского элеватора» насмерть засыпало зерном в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба республиканской государственной инспекции труда.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 6 апреля в силосном корпусе филиала «Чишминский элеватор» ГУСП МТС «Центральная» Башкирии при разгрузки зерна через технологический люк.

53-летнего аппаратчика обработки зерна засыпало сырьём. Отмечается, что его спасти не смогли.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции Башкирии выясняют все обстоятельства произошедшего.

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