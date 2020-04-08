Луганск, , 14:15 — REGNUM В результате обстрела населённого пункта Калиновка ранены трое военнослужащих Народной милиции (НМ) ЛНР. Об этом сообщили 8 апреля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Боевики 59 бригады ВСУ открыли огонь из миномётов калибра 82 мм по позициям НМ ЛНР и населенному пункту Калиновка», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для корректировки огня боевики ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат (БЛА).

«Благодаря слаженным действиям экипажей РЭБ «Тритон М1» и ПВО БЛА противника был сбит», — сказано в сообщении.

Как сообщил представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы Родион Мирошник, Украина не делает никаких шагов для осуществления обмена пленными с республиками Донбасса.

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