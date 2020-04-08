Луганск, 8 апреля 2020, 14:15 — REGNUM В результате обстрела населённого пункта Калиновка ранены трое военнослужащих Народной милиции (НМ) ЛНР. Об этом сообщили 8 апреля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В пресс-службе отметили, что для корректировки огня боевики ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат (БЛА).
Как сообщил представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы Родион Мирошник, Украина не делает никаких шагов для осуществления обмена пленными с республиками Донбасса.
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