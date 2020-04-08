Киев, , 13:44 — REGNUM В украинской государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявляют о сложной ситуации с лесными пожарами по всей территории страны.

Соответствующее заявление ведомство озвучило 8 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Служба отмечает, что только за минувшие сутки на Украине произошел 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах, в общей сложности огонь прошел 703 гектара.

«Горит по всей стране!» — подчеркивает ГСЧС.

С начала года на Украине случился 15 491 случай возгораний, которые уничтожили 17 914 гектаров экосистем.

«Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна», — заявила служба.

ИА REGNUM напоминает, что с 4 апреля масштабные пожары бушуют в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Накануне спасатели заявили, что почти потушили возгорание, однако из-за сильного ветра во второй половине дня 7 апреля площадь пожара выросла до 35 га.