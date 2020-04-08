Екатеринбург, , 13:52 — REGNUM В Екатеринбурге горит двухэтажный барак на Эльмаше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил очевидец произошедшего.

Загорелось нежилое строение в переулке Суворовском, д. 18. На месте дежурит скорая помощь, пожарные борятся с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошла серия поджогов — горели восемь бараков. В одном из пожаров погибли восемь человек.

Подозреваемый пойман, он арестован и сидит в СИЗО. Гражданин уже сознался в содеянном, но жильцы сомневаются, что во всём виноват лишь один пироман.

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