Нальчик, , 13:38 — REGNUM ДТП с участием машины скорой помощи и грузовой «Газели» произошло утром 8 апреля в Кабардино-Балкарии. Пострадали два человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Ленина и улицы Ахохова в городе Нальчике. Пострадавшие — водитель скорой помощи и медработник —госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Во время автоаварии грузовой автомобиль перевернулся на бок. Причины ДТП в настоящее время устанавливаются.

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