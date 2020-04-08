Минск, , 13:38 — REGNUM Прибывшая в Белоруссию на строительство атомной электростанции группа из 15 российских строителей прошла повторное тестирование на коронавирус с положительным результатом. Об этом 8 апреля заявил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.

«Они все госпитализированы и проводится их углубленное обследование», — сообщил министр в ходе онлайн-выступления.

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О заражении группы российских — строителей первыми сообщили телеграм-каналы. Затем подключилась региональная пресса.

Газета «Гродненская правда» опубликовала 8 апреля комментарий замглавврача Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александра Руфкина. Он сообщил, что 15 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Островце, где ведётся строительство БелАЭС.

«В настоящий момент они изолированы и госпитализированы в инфекционные отделения учреждений здравоохранения», — сообщил Руфкин.

Напомним, власти Белоруссии отрицают наличие эпидемии в республике и не проводят жёстких карантинных мероприятий. В республику вечером 7 апреля прибыла миссия ВОЗ, которая изучит ситуацию и даст рекомендации.

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