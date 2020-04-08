Новосибирск, , 13:29 — REGNUM В Венгеровском районе Новосибирской области ураганный ветер сорвал кровлю со здания отделения Пенсионного фонда РФ.

«Действительно, у здания, где располагается клиентская служба ПФР произошло повреждение крыши, но на работу это не повлияло, — прокомментировали «НДН-инфо» в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области. — Ветер не повредил линии электропередач, в здании есть связь».

Отмечается, что работа отделения ПФР продолжается в штатном режиме, клиенты принимаются по предварительной записи и дистанционно. Ремонтировать крышу собственники здания будут в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области, согласно прогнозам синоптиков, 8 апреля и ночью 9 апреля прогнозируется усиление ветра до 17−22 метров в секунду, местами порывы до 25−27 метров в секунду.

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