Самара, , 13:17 — REGNUM Еще одного пациента, заразившегося новой коронавирусной инфекцией, выписали в Самарской области. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Тольятти выписана по выздоровлению девушка, у которой ранее был выявлен новый коронавирус.

Отмечается, что на текущий момент в регионе всего выписано по выздоровлению десять пациентов. При этом восемь человек проходят на лечении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области зарегистрировано 18 зараженных COVID-19.

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