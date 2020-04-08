Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM В Петербурге водитель легкового автомобиля пытался скрыть номерной знак при проезде по платной трассе ЗСД. Заметивший это сотрудник полиции потребовал предъявить документы, однако водитель наехал на полицейского, причинил ему другие травмы и скрылся, но вскоре был задержан. В отношении нарушителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено уголовное дело.

Как рассказали 8 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел ночью 7 апреля возле пункта оплаты проезда по ЗСД в Приморском районе Петербурге. Полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2113. Задний государственный регистрационный знак автомобиля был частично закрыт листом бумаги, чтобы избежать фотофиксации камерами, установленными на ЗСД. Сотрудник ДПС потребовал от водителя убрать посторонний предмет и предъявить документы.

«Неожиданно водитель автомобиля выхватил из рук старшего инспектора ДПС проверяемые им документы, после чего сел в салон и попытался скрыться. Полицейский предпринял попытку заблокировать управление автомобилем, взявшись рукой за руль, но злоумышленник начал движение. В результате инцидента полицейский получил телесные повреждения, а водителю удалось скрыться с места происшествия», — отметили в Главке МВД.

Полицейскому оказали медицинскую помощь и он продолжил несение службы. А злоумышленник был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по санкт-Петербургу, в отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, мужчина в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения, а после законных требований полицейских совершил наезд на сотрудника полиции, причинив ему травмы головы, а также конечностей.

«Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 апреля полицейским пришлось стрелять по машине нарушителя ПДД, пассажир машины был ранен.

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