Киев, 8 апреля 2020, 12:29 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили подпольные производства антисептика в Киевской и Житомирской областях страны, сообщила 8 апреля пресс-служба ведомства.
В начале марта оперативники получили данные о поставках некачественных антисептиков в больницы. Они вышли на подпольные производства, оборудованные в арендованных помещениях в промзоне Житомира и на окраине Киева.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине конфискованный алкоголь начали использовать для производства антисептических средств.
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