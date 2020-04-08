Киев, , 12:29 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили подпольные производства антисептика в Киевской и Житомирской областях страны, сообщила 8 апреля пресс-служба ведомства.

В начале марта оперативники получили данные о поставках некачественных антисептиков в больницы. Они вышли на подпольные производства, оборудованные в арендованных помещениях в промзоне Житомира и на окраине Киева.

«В ходе обысков… правоохранители изъяли 70 тыс. литров этанола и примерно 10,5 тыс. литров готовой фальсифицированной продукции, а также химические соединения, пустую тару, наклейки и производственное оборудование», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине конфискованный алкоголь начали использовать для производства антисептических средств.

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