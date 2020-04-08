* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 12:27 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападения на позиции пешмерга на юге Иракского Курдистана, об этом 8 апреля сообщает Kurdistan24 со ссылкой на источник.

По словам источника, инцидент произошел в провинции Гармиян, являющейся объектом спора между центральным правительством в Багдаде и курдской автономией.

«По предварительной информации двое членов пешмерга погибли, еще один получил ранения», — отмечает источник.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно действуют на территории спорных провинциях Ирака, где остро ощущается «вакуум власти».

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В иракском Киркуке боевики ранили пятерых полицейских