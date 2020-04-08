Иркутск, , 12:12 — REGNUM Турист из Иркутска едва не стал жертвой медведя на Байкале. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС, инцидент произошёл поздно вечером 7 апреля.

Мужчина расположился на ночлег в 7 км от мыса Толстого на Кругобайкальской железной дороге. Но поспать ему не удалось. Рядом появился медведь и принялся есть его продукты. Турист пытался отогнать его охотничьими петардами, однако зверя это не испугало. После этого мужчина залез на дерево и позвонил спасателям.

«Мы вышли с базы Байкальского поисково-спасательного отряда в посёлке Никола на аэроглиссере «Пиранья», через полчаса прибыли к месту происшествия, ориентируясь на свет фонарика. Мужчина находился на дереве, в 30 метрах от берега. Зверь, конечно, испугавшись рёва нашей техники, убежал», — рассказали в отряде.

Туриста в целости и сохранности спасатели вывезли на базу БПСО, откуда тот уехал на такси. В МЧС призвали всех путешествующих в этом районе соблюдать осторожность, недавно проснувшиеся хозяева тайги могут быть в плохом настроении.

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