Выборг, Ленинградская область, , 11:54 — REGNUM В Выборгском районе Ленинградской области во вторник, 7 апреля, произошла авария на электросетях. Трое местных жителей, оставшись без света, попытались самостоятельно устранить неисправность. В итоге один из мужчин был убит током.

Как сообщили ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе электросетевой компании ЛОЭСК, минувшим днем около 14:00 в дежурную службу Северного филиала АО «ЛОЭСК» потребители сообщили об отключении электроснабжения в поселке Раппатилы Выборгского района Ленобласти.

На место выехала ремонтная бригада, которая обнаружила повреждение линии 0,4 кВ, находящейся на балансе Иудейской общины г. Выборга и Выборгского района. Ремонтникам линию включить не удалось, ее оставили без напряжения и о случившемся сообщили владельцу электросетевого имущества.

Однако после этого произошла трагедия.

«Видимо, местные жители, оставшиеся без света, решили отремонтировать поврежденную линию, не дожидаясь ответственного за электрохозяйство. Трое человек направились самостоятельно осматривать трансформаторную подстанцию и отходящую от нее линию, пренебрегая всеми правилами техники безопасности», — рассказал главный инженер ЛОЭСК Андрей Горохов.

Один из мужчин встал на лестницу и приблизился к проводам расположенной выше линии напряжением 6 кВ и был смертельно поражен ударом тока.

Как объяснили в ЛОЭСК, владелец электроустановки должен был направить на выяснение причин отключения сотрудника, ответственного за электрохозяйство, после чего в компанию надо было направить заявку на отключение и допуск к работам. Только после этого был бы разрешен ремонт линии и ее испытания, затем она была бы вновь подключена к электроснабжению. Но этого сделано не было.

«Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения. Производить любые работы на электроустановках лицам без соответствующих допусков и разрешений категорически запрещено. Ценой «самостоятельности» и беспечности может стать человеческая жизнь!», — напоминают в ЛОЭСК.