Курган, , 11:48 — REGNUM В Курганской области во время урагана 7 апреля на дорогах зафиксировано 41 дорожно-транспортное происшествие. Из них 14 аварий — с участием большегрузов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России.

В Лебяжьевском районе на 361 километре трассы «Иртыш» при столкновении грузовика «Скания» при сильном боковом ветре не справился с управлением большегруза и столкнулся с грузовиком «Вольво» с полуприцепом. Водитель «Скании» ранен и госпитализирован в Лебяжьевскую центральную районную больницу.

Сотрудники полиции ещё раз напоминают об изменчивости весенней погоды. И о том, что нет необходимости в начале апреля менять ошипованные шины на летние.