Уфа, , 11:38 — REGNUM Первый подтопленный участок из-за разлива реки зафиксирован в Уфе. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, перелив грунтовой дороги, которая ведет в два СТН Демского района, произошел из-за подъема уровня воды в старице реки Белой. При этом глубина перелива составляет 20 см, а его протяженность — 200 метров.

Сообщается, что на территории этих СНТ постоянно проживают восемь человек. Несовершеннолетних и маломобильных граждан среди них нет.

Спасатели Уфы организовали дежурство и поддерживают с жителями связь. Отмечается, что им пока не требуются продукты и питьевая вода. Придомовые территории и дома не подтоплены. Отмечается, что движение автомобилей не перекрыто. Спасатели обозначили края дороги специальной лентой. К тому же есть пеший обходной путь. По сообщению пресс-службы ведомства, при необходимости, жителя данных товариществ могут переехать в пункт временного размещения. Ситуация находится у спасателей на контроле.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале паводок заблокировал 24 населённых пункта