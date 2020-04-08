Курган, , 11:30 — REGNUM В Курганской области, а также в Тюменской области и в ХМАО восстановлено движение в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».

Напомним, 7−8 апреля по территориям этих регионов прошёл шквалистый ветер с мокрым снегом. Это создавало опасность движения. Федеральные трассы были перекрыты для движения грузового и пассажирского транспорта. Метель к полудню 8 апреля утихла.

Ограничение движения было снято с 7: 30 по местному времени (5:30 мск)