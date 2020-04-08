Новосибирск, , 10:56 — REGNUM В Новосибирском посёлке 8 марта сегодня, 8 апреля, пожарным пришлось тушить несколько жилых домов. Во время пожара пострадал человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

Сообщение о возгорании жилого дома в Новосибирском районе поступило в 12:45 (время местное). Прибывшие на место пожарные выяснили, что один дом был уже полностью в огне, а из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на соседний двухэтажный дом. Тушение осложнялась высокой температурой и отсутствием пожарных гидрантов. Кроме того, в одном из домов взорвались два газовых баллона. Внутри находилось ещё несколько баллонов. Пожарным удалось охладить их.

В течение часа пожарные ликвидировали открытое горение и устранили угрозу распространения огня на соседние дома. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.

В результате пожара пострадал мужчина. С ожогами он был госпитализирован в больницу.

Предварительная площадь возгорания — около 200 квадратных метров: пострадали два жилых дома и надворные постройки.

Причину возгорания будут устанавливать дознаватели МЧС России.