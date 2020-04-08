Кампала, , 10:44 — REGNUM Рой саранчи вторгся в некоторые части северо-восточных и восточных районов Уганды. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, в основном состоящий из молодых особей, рой прибыл четыре дня назад в район, граничащий с западной Кенией, и с тех пор начал распространяться в глубь материка в другие районы.

По словам комиссара Уганды, отвечающего за защиту растений, Бьянтвале Тибеджуки, рой оккупировал площадь около 5 кв. км. По сообщениям местных властей, это может подвергнуть риску урожай местных жителей, который обычно снимают в июне.

Усилия по контролю за нашествием саранчи были замедлены текущими ограничениями в передвижении, введенными в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, отмечают эксперты. Кроме того, проблему представляет дефицит финансирования, составляющий 4,2 млн долларов США, добавил Тибеджука.

Как передают репортеры, Уганда подверглась нашествия небольших групп зрелой саранчи в феврале 2020 года. Ожидается, что в последующие месяцы появится еще больше саранчи, поскольку в соседней Кении, на юге Эфиопии и в Сомали продолжают появляться новые рои.

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