Тюмень, , 10:29 — REGNUM В Тюменской области на 153-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск произошла массовая авария с участием четырёх грузовиков алкогольной сети «Красное и Белое». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

Грузовые автомобили следовали друг за другом 7 апреля в условиях плохой видимости из-за сильной метели. Грузовик Isuzu врезался во впереди идущий Hino, тот столкнулся в Hino, стоящим на обочине. Вслед за ними столкновения не избежал ещё один грузовик Isuzu.

В результате цепи столкновений пострадали водители двух грузовиков. Один из них получил тяжёлые травмы.