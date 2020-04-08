Ярославль, , 10:25 — REGNUM В Ярославле передано в суд уголовное дело в отношении водителя, совершившего ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Авария произошла прямо на пешеходном переходе в ночь на 29 сентября 2019 года.

Фрагмент видео Ярнет

Само происшествие попало на камеры наружного наблюдения, хорошо видно, как «Фольксваген» сбивает пешехода. 31-летний мужчина был доставлен в реанимацию, где спустя несколько дней скончался. В отношении 33-летнего водителя было возбуждено уголовное дело.

«В ходе предварительного следствия проведены судебно-медицинская, автотехническая, видеотехническая экспертизы. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Подсудимому грозит до пяти лет лишения свободы.

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