Балашов, , 10:29 — REGNUM В городе Балашов следственными органами доказана вина 56-летнего мужчины, который признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщает региональный СКР.

В ходе суда и следствия удалось установить, что 6 августа 2019 года два брата отправились в лес за грибами между г. Балашов и с. Репное Балашовского района. Между мужчинами завязался конфликт из-за оскорблений, высказанных младшим братом в адрес бывшей супруги старшего. В ходе ссоры подсудимый нанес родственнику несколько ударов ножом в область шеи и груди. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник, осознав вину, попытался спрятать тело брата, засыпав его землей, ветками и листьями. Случайный свидетель увидел, как мужчина волок за ноги тело и сообщил в полицию. Сотрудники Росгвардии застигли злоумышленника недалеко от места, где было спрятано тело погибшего.

Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). 25 марта в одной из квартир Балашова было найдено тело мальчика в возрасте 1 год 5 месяцев с множественными травмами. По результатам экспертизы установлено, что причиной смерти является тупая травма головы с переломом костей черепа, ушибом головного мозга.

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