Нижний Новгород, , 10:20 — REGNUM По предварительным данным, к смертельной трагедии в в селе Филинское Вачского района Нижегородской области, где в жилом доме взорвался газ, привела неправильная эксплуатация газового оборудования. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин.

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Глава области добавил, что сразу после поступления информации о ЧП на место выехал заместитель губернатора Дмитрий Краснов. Была сформирована комиссия по расследованию причин происшествия и ликвидации его последствий. В её состав вошли представители МЧС России по Нижегородской области, региональных и муниципальных органов власти и правоохранительных органов.

«Всем пострадавшим была оперативно оказана необходимая медицинская помощь», — подчеркнул губернатор.

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Так, один человек был направлен в реанимацию Павловской ЦРБ. Медики всю ночь боролись за его жизнь, однако спасти пострадавшего не удалось —травмы оказались слишком серьёзными.

«Опасений за здоровье пострадавших на данный момент нет, но они будут находиться под наблюдением медиков», — добавил Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газовоздушной смеси в жилом доме в селе Филинское Вачского района произошёл 7 апреля 2020 года около полуночи. Предварительно, по данным регионального МЧС, газовый баллон взорвался в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. После этого между подъездами обрушились несущие конструкции. На месте ЧП под завалами был найден один погибший. Спасены четыре человека, в том числе ребёнок.