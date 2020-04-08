Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM Полиция Петербурга установила причастность лиц, задержанных после нападения на курьера с едой, к еще одному аналогичному преступлению. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В начале апреля сотрудники уголовного розыска Петербурга после нападения на курьера в Центральном районе города задержали по горячим следам группу молодых людей. Во время обысков у двоих из них были обнаружены боевые пистолеты и патроны к ним.

Позже полицейские установили причастность двух задержанных к аналогичному грабежу в Выборгском районе Петербурга, совершенному несколькими днями ранее.

3 апреля около 10 часов вечера у дома 39 на 2-м Муринском проспекте злоумышленники, применив физическую силу к курьеру по доставке пиццы, совершили хищение заказанных ранее продуктов и на автомобиле «Тойота» с места происшествия скрылись.

Среди подозреваемых в этом эпизоде — 37-летний неработающий житель Центрального района, у которого были обнаружены патроны, и 30-летний житель Дагестана. Примечательно, что второй подозреваемый с конца января текущего года уже находился под подпиской о невыезде по уголовному делу о грабеже.

«Следственным управлением УМВД России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Оба подозреваемых находятся в следственном изоляторе», — уточняют в ведомстве.

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