Кызыл, , 10:18 — REGNUM Правоохранители в Туве пришлось стрелять, чтобы остановить машину нарушителя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, инцидент произошёл на трассе «Р-257», где инспекторы подали сигнал об остановке водителю.

Однако тот проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться. Экипаж ДПС поехал за ним, требуя остановиться. Однако нарушитель лишь увеличил скорость и начал совершать опасные манёвры, создавая тем самым аварийную ситуацию.

«На автодороге возле с. Арыг-Узуу сотрудником полиции для остановки транспортного средства выстрелили в воздух, а потом — по задним колёсам машины. Автомобиль не смог продолжать движение и затормозил. Водитель был задержан», — отметили в МВД.

Водителем оказался 23-летний молодой человек, не имеющий прав на вождение. В его отношении возбуждены административные производства.

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