Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении жителя Нижнего Тагила, обвиняемого в грабеже и умышленном поджоге человека, в результате чего потерпевший скончался. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии. Приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга может быть обжалован в установленные законом сроки.

Следствием и судом установлено, что вечером 12 августа 2018 года, обвиняемый и его собутыльник (его личность пока не установлена) употребляли алкоголь на территории Широкореченского кладбища.

Когда у них кончилось спиртное, и им были нужны деньги на его приобретение, подсудимый и его сообщник совершили нападение на прохожего. Собутыльник обвиняемого ударил потерпевшего по голове и похитил у него телефон и одну тысячу рублей, после чего достал из сумки упавшего мужчины растворитель и облил его. В свою очередь, подсудимый бросил зажжённую спичку, что привело к возгоранию потерпевшего и получению им термических травм.

Мужчина был госпитализирован, но от полученных ожогов скончался в больнице 2 октября 2018 года.