Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга со стрельбой задержали водителя иномарки, пытавшегося скрыться и находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В ходе применения табельного оружия пассажир автомобиля получил огнестрельное ранение. Водитель и пассажир привлечены к административной ответственности.

Как сообщили 8 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 7 апреля около в 22:55 у дома 25 по улице Руставели наряд ДПС по Калининскому району попытался остановить автомобиль Nissan Almera, который из хулиганских побуждений препятствовал движению общественного транспорта. Однако водитель проигнорировал требование полиции и попытался скрыться в сторону Токсовского шоссе, создавая при этом угрозу жизни и здоровью других участников движения. Полицейские пустились в погоню.

В 23:15 в городе Мурино Ленинградской области у дома 60 по улице Центральной один из полицейских применил табельное оружие, открыв огонь по колесам преследуемой машины, после чего «Ниссан» развернулся и направился в обратную сторону. В деревне Новое Девяткино на улице Главной водитель-нарушитель не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. Водитель вместе с пассажиром — оба в состоянии алкогольного опьянения — были задержаны полицейскими.

Как выяснилось, в результате применения оружия пассажир автомобиля получил огнестрельное ранение левой ноги. Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в состоянии средней тяжести.

«Водитель был доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлены административные протоколы. В отношении пассажира также составлен административный протокол», — отметили в Главке МВД России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге со стрельбой задержали молодого нарушителя ПДД