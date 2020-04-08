Улан-Удэ, , 10:03 — REGNUM За три месяца на дорогах Бурятии зарегистрировано 192 дорожно-транспортных происшествия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в результате погибли 19 человек, ещё 259 получили ранения.

Чаще всего причиной аварий становятся водители, нарушающие правила дорожного движения. По вине пьяных автомобилистов произошло 28 ДТП, в которых погибли 8 человек. Пешеходы спровоцировали 22 инцидента и гибель 4 человек.

«На территории республики за первый квартал текущего года зарегистрировано 30 ДТП с участием детей, в которых один несовершеннолетний погиб и 35 детей получили травмы», — добавили в МВД.

Напомним, наиболее громкий случай произошёл в начале января. Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль зампреда регионального парламента и действующего тогда секретаря регионального политсовета «Единой России» Баира Жамбалова насмерть сбил 17-летнюю девушку. Вину за случившееся взял на себя предприниматель Галуст Пилосян.

Однако в следствии не исключают того, что за рулём машины мог находиться сам политик. Последний отказался проходить исследование на полиграфе, однако ранее эксперт выявил «у мужчины реакции, свидетельствующие, что он мог находиться за рулем своего автомобиля в момент наезда на пешехода».

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