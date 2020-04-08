Салехард, , 09:59 — REGNUM На Ямале закрыто движение на зимнике Салехард — Лабытнанги. Из-за усиления ветра до порывов 23 м/с гражданам региона рекомендуется без острой необходимости не покидать дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

Спасатели рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дороге в период метели, воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

Отметим, что ураган, который бушевал в Курганской области днём 7 и ночью 8 апреля, переметнулся в Тюменскую область и настигает Югру. На Ямале также прогнозируется сильный ветер в течение 8 апреля.