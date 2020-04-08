Якутск, , 10:04 — REGNUM Неравнодушные люди предотвратили трагедию в Якутске — заметили маленькую девочку, стоящую на подоконнике открытого окна.

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Прохожие, увидев ребёнка в проёме открытого окна на втором этаже, вызвали спасателей.

«Спасатели прибыли к дому, дверь в квартиру им открыл подросток. Родителей дома не было. Ребёнка сняли с окна», — пишет SAKHAPRESS .

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве молодая женщина выпала из окна девятого этажа. Осталась жива.