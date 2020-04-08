Соледар, ДНР, , 09:50 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 90 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 8 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском направлении украинские формирования выпустили восемь снарядов калибра 122 мм и 14 мин калибра 120 мм. На донецком направлении ВСУ выпустили 23 мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП и гранатомёты РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Широкая Балка, Крутая Балка, Васильевка, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»)», — сказано в сообщении.

В ходе обстрелов был обесточен посёлок Спартак — ВСУ повредили линию электропередачи, повреждены три жилых дома. Обесточен также посёлок Широкая Балка, который оказался под артиллерийским огнём украинских силовиков. О жертвах среди мирных жителей ДНР не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли автомобили, перевозившие сотрудников Васильевской насосной станции, которая обеспечивает чистой водой население Донбасса по обе линии фронта.

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