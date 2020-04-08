Багдад, , 09:46 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» двоих членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Ирака. Об этом 8 апреля сообщается на официальной странице министерства обороны страны в Twitter.

По данным военного ведомства, спецоперация прошла в районе Хафтанин при поддержке турецких военно-воздушных сил.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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