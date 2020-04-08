Казань, , 09:53 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело на водителя легкового автомобиля, умышленно перекрывшего движение реанимационному автомобилю скорой помощи, который доставлял пациента в тяжелом состоянии. Это выяснилось в ходе мониторинга средств массовой информации, где обнаружили видеоролик с инцидентом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР РТ.

Установлено, что 30 марта в Казани перевозили пациента из Балтасинской больницы в республиканскую клиническую больницу на скорой помощи. У пациента был диагностирован инфаркт миокарда. Следствие предполагает, что из-за действий водителя-нарушителя медицинские работники не смогли своевременно доставить пациента в больницу, что привело к его смерти.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани 15 служебных автомобилей, по решению мэра Ильсура Метшина, переданы во временное пользование медучреждениям. Это позволило снизить нагрузку на бригады медперсонала.

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