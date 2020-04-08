Красноярск, , 09:35 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае обнаружили и ликвидировали четыре лесных пожара, сообщили ИА REGNUM 8 апреля в региональном министерстве лесного хозяйства.

Уточняется, что пожары произошли в Березовском, Краснотуранском, Новоселовском и Рыбинском районах на незначительных площадях. В тушении были задействованы 28 человек и пять единиц техники.

Предварительно, возгорания возникли по вине людей, огонь перешёл с сельхозполей.

На утро 8 апреля в Красноярском крае лесных пожаров не зарегистрировано.

С 7 апреля в восьми районах края, а также в городе Минусинске действует особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Туапсинского района Краснодарского края с 7 апреля из-за сложной пожарной обстановки ввели режим ЧС.

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