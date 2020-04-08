Нижний Новгород, , 09:32 — REGNUM В Нижегородской области скончался один из пострадавших при взрыве газа и обрушении в жилом доме в селе Филинское Вачского района.

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Это 26-летний мужчина, который был извлечён спасателями из-под завалов и передан медикам. Спасти его жизнь не удалось, от полученных травм он скончался в больнице. Таким образом, число погибших в результате ЧП достигло двух человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

На данные момент разбор завалом на месте взрыва продолжается — увеличена группировка сил. В ликвидации последствий обрушения жилого дома задействовано свыше 200 человек, 34 единицы техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа в двухэтажном здании в селе Филинское Вачского района Нижегородской области произошёл накануне, 7 апреля, около полуночи. Пять человек были эвакуированы. Под завалами спасатели обнаружили одного погибшего. Это 23-летний молодой человек, который пришёл навестить своих родственников.

По факту взрыва СКР возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».