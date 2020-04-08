Чернобыль, Украина, , 09:32 — REGNUM В Чернобыльской зоне отчуждения возле села Грезля загорелся травяной настил и кустарники, сообщили 8 апреля в пресс-службе ГСЧС Украины.

«7 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества вспыхнул пожар травяного настила и кустарников. По состоянию на 7 часов 8 апреля наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пожарным удалось потушить открытый огонь в районе посёлков Полесское, Тарасы и Владимировкой. В данный момент наблюдается несколько очагов тления.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне вспыхнул 4 апреля. В его ликвидации участвовали 253 человека и 68 единиц техники, включая пожарную авиацию.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция подозревает 27-летнего жителя села Раговка в поджоге травы, в результате чего и начался пожар .

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