Омск, , 08:52 — REGNUM В Омской области коммунальные службы и спасатели приступили к ликвидации последствий ночного разгула стихии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, сильный ветер, скорость которого достигала 31 м/с валил деревья и слабозакреплённые конструкции.

В результате без света остались жители более чем 210 населённых пунктов. Однако уже к утру в большинстве из них электроснабжение было восстановлено. У 69 зданий была повреждена кровля.

«Из-за сильного ветра наблюдалось падение деревьев и слабо закрепленных конструкций. В результате этого пострадало 20 автомобилей. Среди омичей пострадавших нет», — отметили в МЧС.

Между тем, прогнозы синоптиков неутешительные. 8 апреля сохраняется возможность повторения урагана порывами до 30 м/с. Жителей призывают оставаться дома.

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