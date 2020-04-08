Киркук, Ирак, , 08:54 — REGNUM В результате столкновений в иракской провинции Киркук ранения получили пятеро сотрудников правопорядка. Об этом 8 апреля сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, акты агрессии произошли в деревне Али-Сарай, расположенной недалеко от города Дахук.

Первый раз ракетная атака пришлась прямо на деревню, после чего получили ранения трое полицейских, после чего, спустя некоторое время нападению подвергся конвой полицейских недалеко от деревни, пострадали еще двое сотрудников правопорядка.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна преступная группировка, однако местные полицейские убеждены в причастности к нападениям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).