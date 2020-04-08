Гао, Мали, , 08:20 — REGNUM Более 20 военнослужащих были убиты подозреваемыми в причастности к рядам джихадистов в северном регионе Мали, Гао. Об этом передает ВВС Africa cо ссылкой на военные источники.

По сообщениям местных жителей, боевики ездили по их деревням на машинах и мотоциклах прежде чем напасть на военную базу. Они рассказали, что повстанцы разрушили военный лагерь возле города Бамба и украли оружие.

Как заявил представитель армии, в ходе операции джихадисты также понесли потери, однако невозможно сказать, сколько именно нападавших было убито, поскольку боевики забрали своих убитых и раненых, когда они покидали этот район.

Нападения джихадистов усиливаются по всему региону Сахель, отмечают репортеры.

Напомним, что Сахель — тропический саванный регион в Африке, который является своеобразным переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. Включает десять стран — Сенегал, Мали, Мавритания, Нигер, Буркина-Фасо, Чад, Алжир, Нигерия, Судан, Эритрея.