Мурманск, , 08:10 — REGNUM Шесть граждан Судана, которые пытались незаконно перейти государственную границу России с Норвегией, задержали сотрудники ФСБ РФ и военнослужащие российской пограничной службы, 7 февраля сообщает пресс-служба ФСБ по Мурманской области.

В числе нарушителей были и дети 2011, 2013 и 2014 годов рождения. По факту задержания возбуждено уголовное дело. Суд отставил под стражей троих совершеннолетних фигурантов дела до конца мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре сотрудники пограничной службы задержали рядом с российско-финской границей мужчину, который присвоил деньги нескольких человек за помощь в переходе границы.

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