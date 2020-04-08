Екатеринбург, , 07:52 — REGNUM В Свердловской области активисты благотворительных организаций провели санитарную обработку территорий домов престарелых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Уточняется, что парковые зоны обработаны в четырёх свердловских стационарах. И до конца текущей недели планируется обработать территории домов престарелых в Берёзовском, Билимбае, Первоуральске и Сысерти.

Отметим, что санитарной обработкой занимаются компании, которые имеют соответствующий опыт работ и специальное оборудование.