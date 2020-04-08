Амстердам, , 07:50 — REGNUM В Нидерландах сообщают о 7 тыс. пропавших школьниках. Речь идёт о случаях, когда школы и муниципалитеты не могут выйти на связь с ребёнком и его родителями.

В соответствии с принятыми в стране ограничительными мерами школьники должны проходить дистанционное обучение, однако они не пришли в школу за необходимыми учебными материалами и не выходят на связь.

Нередко речь идёт о детях, находящихся в сложных домашних условиях, к примеру, сталкивающихся с домашним насилием.