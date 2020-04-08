Бейрут, , 07:46 — REGNUM Ситуацию в ливанской тюрьме Аль-Кубба, где вспыхнул бунт заключенных, пытаются взять под контроль военнослужащие армии республики, 7 апреля сообщает The National.

Обстановка осложняется тем, что по периметру тюрьмы собрались родственники заключенных, которые организовали протесты и начали забрасывать солдат камнями и петардами, а также попытались штурмовать учреждение. Несколько человек попытались проникнуть штурмом на территорию тюрьмы. Из-за этого травмы получили один офицер и 12 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Ливане состоялось несколько акций протеста, которые перетекали в беспорядки.

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты в Ливане продолжаются, десятки человек пострадали